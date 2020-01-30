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’ın gündeminde golcü Yaser var

Giriş Tarihi: 30.1.2020 ABONE OL
Altay’ın gündeminde golcü Yaser var
TFF 1. Lig'de deplasmanda oynayacağı Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçına odaklanan Altay, alternatif forvet transferi yapma kararı aldı. Hüsamettin'e Altınordu'nun talip olması üzerine arayışa geçen siyahbeyazlılar, 2. Lig ekibi Sakaryaspor'dan golcü Yaser Hacımustafaoğlu'na kanca attı. Sakaryaspor'da 14 maçta 5 gol atan 28 yaşındaki santrforun İzmir temsilcisine gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Öte yandan, Adana Demirspor'dan sağ kanat Berk Yıldız'la anlaşamayan Altay'ın bu kez B.B. Erzurumspor'da kiralık oynayan Alanyasporlu sağ kanat Hasan Ayaroğlu'nu listesine aldı.
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Altay’ın gündeminde golcü Yaser var
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