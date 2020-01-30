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’dan Hüsamettin atağı geldi

Giriş Tarihi: 30.1.2020 ABONE OL
Altınordu’dan Hüsamettin atağı geldi
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, dış transferde Altay'dan forvet Hüsamettin Yener'le el sıkışmak istiyor. Kırmızı-lacivertliler, Hüsamettin'in transferi konusunda kulübüyle anlaşmaya varırken, görüşmeye çağrılan oyuncunun da teklifi kabul etmesi halinde gün içinde resmi sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Şimdiye kadar Osmaniyespor'dan sol kanat Metehan, İttifak Holding Konyaspor'dan sol bek Ali, Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan ön libero Furkan ve Göztepe'den sağ kanat Batuhan'la anlaşarak 4 takviye yapan Altınordu, Hüsamettin'i de alarak transferi kapatmayı planlıyor.
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Altınordu’dan Hüsamettin atağı geldi
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