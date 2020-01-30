Buz adam erimedi

eni stadında büyük hedeflere yelken açan Göztepe'de İlhan Palut rüzgarları esiyor. Teknik direktör Tamer Tuna'nın görevden ayrılmasının ardından takımın başına getirilen genç teknik adam, kafalardaki tüm endişeleri giderdi.Bu süreçte Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Ankaragücü ve Antalyaspor'u dize getiren Palut, sadece Fenerbahçe'yi elden kaçırdı.Palut, Genlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor'a ise mağlup oldu. Göztepe'yi teknik direktör Tamer Tuna'dan 9. haftada 9 puanla düşme hattının hemen üstünde 15. sırada devralan 40 yaşındaki Palut, sarı- kırmızılıları 8. sıraya çıkarttı.gözler pazartesi günü Ege derbisinde oynanacak Yukatel Denizlispor maçına çevrildi. Ligde 29 puanla 8. sırada yer alan sarı-kırmızılılar, 12. sırada yer alan rakibini de yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.Göztepe'de Alpaslan ve Poko'nun sakatlıklarının sona ermesi teknik direktör İlhan Palut'u rahatlattı.YEDEK kalecilerden yeterince verim alamayan İlhan Palut'un talebiyle Göztepe, Yeni Malatya'dan 33 yaşındaki Ufuk Ceylan'ı kadrosuna kattı.Savunmaya takviye olacak son olarak BTC Türk Yeni Malatyaspor'da görev yapan 33 yaşındaki file bekçisinin en kısa sürede sözleşme imzalayacağı bildirildi.Altay'ın ardından Manisaspor'a gelen deneyimli eldiven 2009-2010 sezonunda Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-kırmızılılarda 5 sezon görev yapan Ufuk Ceylan, Başakşehir, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor'un kalesini korudu. Göztepe'nin savunmaya da bir takviye yapabileceği öğrenildi.

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