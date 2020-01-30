Buz adam erimedi

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eni stadında büyük hedeflere yelken açan Göztepe'de İlhan Palut rüzgarları esiyor. Teknik direktör Tamer Tuna'nın görevden ayrılmasının ardından takımın başına getirilen genç teknik adam, kafalardaki tüm endişeleri giderdi. Bundan önce sadece TFF 1. Lig ekibi Hatayspor'da teknik direktörlük yapan Palut, ilk Süper Lig kariyerinde 8 maçta 5 galibiyet bir beraberlik alırken sadece 2 yenilgi yaşadı.
Bu süreçte Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Ankaragücü ve Antalyaspor'u dize getiren Palut, sadece Fenerbahçe'yi elden kaçırdı.
DÜŞME HATTINDA DEVRALMIŞTI
Palut, Genlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor'a ise mağlup oldu. Göztepe'yi teknik direktör Tamer Tuna'dan 9. haftada 9 puanla düşme hattının hemen üstünde 15. sırada devralan 40 yaşındaki Palut, sarı- kırmızılıları 8. sıraya çıkarttı.
SIRA GELDİ DERBİYE
GÖZTEPE'DE
gözler pazartesi günü Ege derbisinde oynanacak Yukatel Denizlispor maçına çevrildi. Ligde 29 puanla 8. sırada yer alan sarı-kırmızılılar, 12. sırada yer alan rakibini de yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Deplasmanda 14 puan toplayarak ligin en çok puan alan ekiplerinden biri olan Göz-Göz, ligde ikide iki yaparak çıkışa geçmişti.
Göztepe'de Alpaslan ve Poko'nun sakatlıklarının sona ermesi teknik direktör İlhan Palut'u rahatlattı.
SÜRPRİZ TRANSFER
YEDEK kalecilerden yeterince verim alamayan İlhan Palut'un talebiyle Göztepe, Yeni Malatya'dan 33 yaşındaki Ufuk Ceylan'ı kadrosuna kattı. Ara dönemde Norveç'in Viking takımından sol kanat Zlatko Tripic ve Danimarka'nın Brondby ekibinden forvet Kamil Wilczek'i kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılılar tecrübeli kaleci Ufuk Ceylan'la her konuda anlaşma sağladı.
Savunmaya takviye olacak son olarak BTC Türk Yeni Malatyaspor'da görev yapan 33 yaşındaki file bekçisinin en kısa sürede sözleşme imzalayacağı bildirildi. Bu sezon Yeni Malatyaspor formasıyla yalnızca 4 Ziraat Türkiye Kupası müsabakasına çıkan Ufuk, kariyerine Altay'da başladı.
Altay'ın ardından Manisaspor'a gelen deneyimli eldiven 2009-2010 sezonunda Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-kırmızılılarda 5 sezon görev yapan Ufuk Ceylan, Başakşehir, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor'un kalesini korudu. Göztepe'nin savunmaya da bir takviye yapabileceği öğrenildi.