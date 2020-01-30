Çivisiz tekne Truva efsanesine ışık tutacak

İzmir'de faaliyet gösteren 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği, deneysel arkeoloji projelerini başarıyla gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, antik dönemlerde kullanılan tekneler, dernek tarafından İzmir Urla'da o dönemin koşullarına ve elde edilen bilgilere göre birebir yapılıyor. Dernek tarafından çivi kullanılmadan yapılan at başlı Fenike teknesi, Alman belgeselci Roland May ve ekibinin de dikkatini çekti. Truva Savaşı efsanesinde Yunanlı askerlerin içine saklandığı at heykelinin aslında bir tekne olduğu teorisi üzerine bir belgesel hazırlığına girişen ekip, çeşitli araştırmalar sonucunda söz konusu tekneyi birebir uygulayan 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği'ne ulaştı. Ekip adına İzmir Urla'ya gelen Roland May, tekneyi yakından inceledi ve belgeselde kullanmak istediklerini belirtti.Derneğin kurucu üyelerinden Sidar Duman, "Truva Savaşı M.Ö. 1200 yılında oldu ve bu topraklara gelen Yunanlı askerler çekilirken tahta bir at heykeli bıraktı. Truvalılar bu tahta atı gece şehrin içine aldı. Atın içinden çıkan askerler kapıyı açıp Truva şehrinin düşürdü. İşte Roland May bu sebeple burada. Çünkü onun ve ekibinin teorisine göre böyle bir at söz konusu değil. Onlara göre Yunanlıların bıraktığı hediye, bir tekne. Küreğiyle, oturağıyla, kafasındaki at figürüyle şu anda üzerinde bulunduğumuz tekneyle birebir olan bir tekne. Yaptığımız teknenin aynısının Truvalılara hediye edildiğini düşünüyorlar. Bunun için de çeşitli argümanları var. Roland May, hiçbir şekilde çivi kullanılmadan, o dönemki yöntemlerle yaptığımız tekneyi görmek için buraya geldi ve çekimlerinde bu tekneyi kullanmak istiyor. Bu durumun, ülkemizin tanıtımı için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Uluslararası bir belgeselde teknemizin kullanılacak olması bizim için gurur kaynağı olacaktır. Bu teknenin özelliği, hiçbir şekilde çivi kullanılmaması. Bu teknede bir çivi dahi yok" dedi.Roland May ise, "Çivisiz tekneyi görmek için Almanya'dan buraya geldim. Truva Savaşı'ndan sonra hediye olarak bırakılan atın esasında bir tekne olduğuna dair bir belgesel çekmek istiyoruz. Yunanlılar, Truvalıları yenemeyince arkalarında hediye olarak Hippo adı verilen tekneleri bırakarak içlerine de askerlerini saklamışlar. Truvalılar, tekneleri kendi şehirlerine götürdükten sonra Yunanlı askerler gece teknelerin içinden çıkıyor ve şehir düşüyor. Biz belgeselimizi çekerken olayın bu şekilde olduğunu ispatlayacağız gibi görünüyor. Böyle bir uygulamanın dünyada başka örneği olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

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