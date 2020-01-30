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’de adam var!

Süper Lig’de sezonun yarısı geride kalırken Yukatel Denizlisporlu Adam Stachowiak, kullanılan 5 penaltının 3’ünü kurtararak ligin en çok penaltı kurtaran kalecisi oldu

Giriş Tarihi: 30.1.2020 ABONE OL
Denizli’de adam var!
Süper Lig'de 19. haftada 64 penaltı kararı verildi. Fenerbahçe ve Galatasaray 7'şer kez penaltı kazanırken, Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor ise henüz beyaz noktayı görmedi. Ligde lehine en fazla penaltı verilen takımlar 7'şer penaltıyla Fenerbahçe ve Galatasaray oldu. Fenerbahçe kazandığı 7 penaltının 5'ini gole çevirirken, Galatasaray ise 6 penaltıda gol buldu. Bu iki takımı ise 6'şar penaltı kazanan Trabzonspor ve Gaziantep FK takip etti. Ligde 41 puanla lider olan Demir Grup Sivasspor ile Aytemiz Alanyaspor ise hiç beyaz noktanın başına gidemedi. Antalyaspor'un yeni transferi Adis Jahovic ise Yeni Malatyaspor'da takımının kazandığı 4 penaltıda da fileleri havalandırarak penaltıdan en çok gol atan oyuncu oldu.

HOROZLARIN ALEYHİNE 5 PENALTI
Denizlispor'un Polonyalı eldiveni Adam Stachowiak ise takımı aleyhine verilen 5 penaltının 3'ünü kurtararak en çok penaltı kurtaran kaleci oldu. Ligde aleyhinde en çok penaltı verilen takımlar ise 11'er penaltı ile Kasımpaşa ve Gaziantep FK oldu. Kasımpaşa aleyhine çalınan 11 penaltının 9'unda meşin yuvarlak filelerle buluştu. Gaziantep FK aleyhinde çalınan penaltıların ise 8'i gol oldu.

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Denizli’de adam var!
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