Denizli’de adam var!

üper Lig'de 19. haftada 64 penaltı kararı verildi. Fenerbahçe ve Galatasaray 7'şer kez penaltı kazanırken, Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor ise henüz beyaz noktayı görmedi.Bu iki takımı ise 6'şar penaltı kazanan Trabzonspor ve Gaziantep FK takip etti. Ligde 41 puanla lider olan Demir Grup Sivasspor ile Aytemiz Alanyaspor ise hiç beyaz noktanın başına gidemedi. Antalyaspor'un yeni transferi Adis Jahovic ise Yeni Malatyaspor'da takımının kazandığı 4 penaltıda da fileleri havalandırarak penaltıdan en çok gol atan oyuncu oldu.Ligde aleyhinde en çok penaltı verilentakımlar ise 11'er penaltı ile Kasımpaşave Gaziantep FK oldu. Kasımpaşaaleyhine çalınan 11 penaltının 9'undameşin yuvarlak filelerle buluştu. GaziantepFK aleyhinde çalınan penaltılarınise 8'i gol oldu.

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