Elini sakatladı hayatları karardı

Kars'ta kapı komşusu olan Sema Bulut (23) ile Mustafa Bulut (31) altı yıl önce ilk görüşte birbirine aşık oldu. Ancak Sema Bulut'un ailesi, kızlarını Mustafa Bulut'a vermek istemedi. Genç aşıklar Kars'tan ile İzmir'e kaçarak evlendi. Sema Bulut'un ailesi Mustafa Bulut'tan adet gereği 20 bin lira başlık parası istedi. Mustafa Bulut birikmiş nakit parası olmadığı için bankadan 20 bin lira kredi çekerek başlık parasını ödedi. Kaçarak evlendikleri için maddi destek de göremeyen Mustafa Bulut, Gaziemir ilçesine kiralık bir daire tuttuktan sonra çöp toplayarak ailesine bakmaya başladı. Ancak iki ay önce çöp konteynırındaki tenekenin kolunu kesmesi sonucu tendonu koptu. Yaşadığı bu talihsiz olayın ardından sol elinin iki parmağını artık kullanamayan Bulut, çalışamadığı için ne ev kirasını ödeyebiliyor ne de çocuklarının ve ailesinin temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Karısı 7 aylık hamile de olan Mustafa Bulut, "Kredi çekerek başlık parasını ödedim. Evimiz kira. 2 çocuğumun masrafı ayrı. Şu an çalışamıyorum. Gerçekten zor durumdayız. Bir iş istiyorum. Evlendiğimizde taksitle eşya almıştık. Ödeyemedim. Bu nedenle faiziyle borç 10 bin lirayı buldu. Sadece iş istiyorum. Evime karıma, çocuklarıma bakmak istiyorum" diye konuştu.7 aylık üçüncü çocuklarına hamile olan Sema Bulut, "7 aylık hamileyim. İki çocuğuma bakıyorum. Bu yüzden çalışamıyorum. Eşim kolunda tendonun kopması nedeniyle artık çöp da toplamıyor. Eşime uygun bir iş bulunmasını istiyorum. Zor durumdayız" dedi. Türk Kızılay Gaziemir Şube Başkanı Davut Dinçel, "Bulut ailesinin evini yerinde inceledik. Buzdolabı boştu. Odun kömür yoktu. Yakacak ve gıda yardımı yaptık. Mustafa Bey'in acilen işe ihtiyacı var. Çocukların da besin değeri yüksek gıdalar ve mamaya ihtiyacı var" dedi.

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