Gaziemir seçimi yargıya taşınıyor

Şubat ayında CHP'nin yeni İzmir il başkanını belirleyecek kongreye sayılı gün kala Gaziemir'de şok gelişme yaşandı. 22 Aralık'ta gerçekleşen ilçe kongresinde mevcut başkan Kasım Özkan'a karşı aday olan Ali Rıza Türkmen, seçimi 60 ay farkla kaybetti. Özkan, 210 oyla ilçe başkanı seçilirken Türkmen 150 oyda kaldı. İlçe kongresi sonrası usulsüzlük yapıldığını iddia eden Türkmen geçtiğimiz günlerde kongrenin iptali için il başkanlığına başvuruda bulundu. Buradan ret cevabı alan Türkmen daha sonra itirazını CHP Genel Merkezine taşıdıysa da değişen bir şey olmadı. Parti için girişimleri sonuçsuz kalan Türkmen önceki gün itirazını yargıya taşıdı. İlçe kongresinde Atıfbey ve Yeşil mahallelerinde parti üyesi olmayanlara hazerun listesine imza attırılıp oy kullandırıldığını iddia eden Türkmen bu hukuksuzluğa göz yumduklarını öne sürdüğü 2'si il yöneticisi, 5'i ilçe yöneticisi ve 1'i de partili olmak üzere toplam 8 kişi hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından Türkmen, sosyal medya hesabından, "Ben çok uğraştım ama bundan sonrası hukukun işi. Söz verdiğim gibi bin kişinin hakkını savunuyorum. Karar yüce adaletin" mesajını paylaştı. Egeli SABAH'ın ulaştığı Türkmen, suç duyusunda bulunduğunu doğruladı. Ardından da olayın savcılığa intikal ettiğini bu nedenle konu hakkında açıklama yapmasının doğru olmayacağını belirtti. Şimdi tüm gözler Türkmen'in savcılığa yaptığı suç duyurusuna çevrildi. Türkmen'in savcılığa yaptığı başvurunun nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.

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