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İnternetten aldıkları yatak teslim edilmedi

İzmirli Huri çifti, internetten yatak satın aldı. Kargo şirketi yanlış kişiye teslim edince çift, yataksız kaldı

Giriş Tarihi: 30.1.2020 ABONE OL
İnternetten aldıkları yatak teslim edilmedi
İZMIR'DE 5 ay önce dünyaevine giren Özgür Deniz Huri (28) ve Gülay Huri (30) çifti, Karşıyaka semtinde bulunan yeni bir eve taşınınca ev eşyalarını da internetten satın aldı. Popüler bir online alışveriş sitesinden 31 Aralık tarihinde çift kişilik ortopedik yatağı bin 59 lira karşılığında satın alan çift, ürünün son teslim tarihi olan 7 Ocak'a kadar gelmesini bekledi. Belirtilen teslim tarihine kadar online alışveriş sitesinin ürünü kargo şirketine ulaştırmadığı halde çıkışını yaptığını iddia eden çift, yaşanan gecikmeye rağmen yatağı teslim almayı bekledi. Yeni bir eve taşındıkları için yapılan adres değişikliği hakkında defalarca kargo şirketini arayan çift, 'Ürününüz teslim edildi' yanıtıyla şaşkına döndü. İzmir'in Bornova ilçesinde daha önce oturdukları apartmanın altında bulunan bir kafedeki garsona yataklarının teslim edildiğini öğrenen Özgür Deniz Huri, "Yatağı garsona teslim etmişler. Bir gün sonra geri almışlar. Ancak evrakta 'teslim edildi' gözüktüğü bize de teslim etmiyorlar" dedi. Gülay Huri ise, "Psikolojimiz bozuldu. Hukuki olarak hakkımız arayacağız" diye konuştu.

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İnternetten aldıkları yatak teslim edilmedi
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