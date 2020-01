İzmir’de korkutan deprem senaryosu

Elazığ'dan sonra Marmaris ve Manisa Akhisar'da yaşanan depremler kentlerdeki yapıların depreme karşı ne kadar dayanıklı olduğu konusunu tartışmaya açtı. İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu, daha önce Seferihisar ve Balçova'da yaptığı envanter çalışmasından yola çıkarak İzmir'in deprem gerçeği ile ilgili bir senaryo hazırladı. Bu senaryoya göre olası bir depremde İzmir'de yaşanacaklarla ilgili çarpıcı tespitlere yer verildi. İnşaat Mühendisleri İzmir Şubesi Yönetim kurulu tarafından hazırlanan senaryoya göre ülkemizde olası 7 ve üzeri bir depremde yapılan istatistiksel çalışmalar sonucunda yapı stokunun yüzde 6'sının yıkılacağı bir o kadarının da hasar göreceğinin tahmin edildiği vurgulandı. İzmir ele alındığında ise İzmir'de olası bir depremde 75 bin binanın kullanılmaz hale geleceği ve can kaybının da en iyimser tahminle 30 bin civarında olacağına dikkat çekildi.İnşaat Mühendisleri İzmir Şube Yönetim Kurulu'nun hazırladığı senaryoda, "Ülkemizde yaşanan büyüklüğü 7 ve üzerinde olan depremlerde yapılan istatistiksel çalışmalar sonucunda yapı stokunun yaklaşık yüzde 6 sının yıkılacağı, bir o kadarının da ağır hasar alacağı tahmin edilmektedir. İzmir'de yaklaşık 630 bin bina mevcuttur. Kentte olası bir depremde 75 bin binanın kullanılamaz hale geleceği, can kaybının en iyimser tahminle 30 bin civarında olacağı, alt yapının ve haberleşme ağlarının kullanılamaz hale geleceği öngörülmektedir" cümlelerine yer verildi. Senaryonun devamında böylesi bir depremi İzmir'inde yaşamasının kaçınılmaz olduğuna dikkat çeken yönetim İMO Yönetimi, "2012 yılında İzmir de Seferihisar ve Balçova'da envanter çalışmaları yapıldı. özellikle kentsel planlama açısından yapı stokunun yapılması önemlidir. Yerel yönetimlerin bu konuya öncelik vermesi gerekmektedir" denildi.Açıklamada, Yapıldığı dönemin deprem yönetmeliğine uygun olarak yapılan, konusunda uzman inşaat mühendisleri tarafından projelendirilen, yapım işi, projesine uygun olarak şantiye mühendisinin gözetiminde yapı denetimli olarak yapılan, projesinde tasarlandığı gibi, uygun yapı malzemeleri kullanılan, projesinde tasarlandığı kullanım amacına uygun olarak kullanılan. (konut, işyeri, okul v.s), proje dışında imalatların yapılmasına izin verilmediği yapıların depreme karşı güvenli olarak ayakta kalacağı ifade edildi.Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, büyükşehir olarak depreme karşı her türlü hazırlığı yaptıklarını ancak İzmir'in depreme hazır olmadığını belirtti. Soyer, "Depreme karşı İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak hazırız, İzmir'i hazırlamak için yola çıkmaya hazırız" dedi.

