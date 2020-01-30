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Karşıyaka file derbisinde coştu

Giriş Tarihi: 30.1.2020 ABONE OL
Karşıyaka file derbisinde coştu
KADINLAR Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda evinde çıktığı İzmir derbisinde 4 bin taraftarının önünde ezeli rakibi Göztepe'yi 3-0 mağlup eden Karşıyaka'da zafer sevinci yaşanıyor. Altyapısından yetişen gençleriyle ligde mücadele eden yeşil-kırmızılı ekip, sezonun ilk yarısında 3-2 yenildiği rakibinden rövanşı alarak moral buldu. Galibiyeti taraftarıyla kutlayan Karşıyakalı voleybolcular, puanını 30'a çıkararak Play-Off hattındaki yerini korudu. Karşıyaka Voleybol Şube Yönetimi, salonu dolduran taraftarlara teşekkür ederken, ilk yarıdakinin aksine dün oynanan derbide taraftarlar arasında olay yaşanmaması gönüllere su serpti.
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Karşıyaka file derbisinde coştu
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