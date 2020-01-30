Kemanı ile müzik ziyafeti yaşatıyor

BUGÜN NELER OLDU

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nde okuyan Zeynep Tan (20), tarihi Konak Saat Kulesi önü ve Karşıyaka İskelesinde düzenli sokak konseri veriyor. Konak Saat Kulesi civarından geçen İzmirliler, kemanın büyülü sesini duyduklarında kısa süre de olsa zaman ayırıp genç kızın eserlerini dinliyor. Bazı müzikseverler ise Zeynep Tan'ı hiç yalnız bırakmıyor, yeri geliyor saatlerce oradan ayrılmıyor ve zaman zaman ona eşlik ediyor. Güler yüzlü ve sempatik tavırlı genç yetenek Zeynep Tan, şarkı isteklerini de geri çevirmiyor. Zamanla kemana çok büyük tutkuyla bağlandığını anlatan Tan, "Ayrılamadım, kopamadım. Araya okul girdi ama hiç engel olmadı ve hep çaldım. Keman çalarken kendi ruhumda ne hissediyorsam onu kemanıma aktarıyorum." diye konuştu. Tan, üniversite kariyerini de müziğe göre planladığını aktardı.