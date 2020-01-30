Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Kemanı ile müzik ziyafeti yaşatıyor

Kemanı ile müzik ziyafeti yaşatıyor

Giriş Tarihi: 30.1.2020 ABONE OL
Kemanı ile müzik ziyafeti yaşatıyor
İZMIR'DE Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nde okuyan Zeynep Tan (20), tarihi Konak Saat Kulesi önü ve Karşıyaka İskelesinde düzenli sokak konseri veriyor. Konak Saat Kulesi civarından geçen İzmirliler, kemanın büyülü sesini duyduklarında kısa süre de olsa zaman ayırıp genç kızın eserlerini dinliyor. Bazı müzikseverler ise Zeynep Tan'ı hiç yalnız bırakmıyor, yeri geliyor saatlerce oradan ayrılmıyor ve zaman zaman ona eşlik ediyor. Güler yüzlü ve sempatik tavırlı genç yetenek Zeynep Tan, şarkı isteklerini de geri çevirmiyor. Zamanla kemana çok büyük tutkuyla bağlandığını anlatan Tan, "Ayrılamadım, kopamadım. Araya okul girdi ama hiç engel olmadı ve hep çaldım. Keman çalarken kendi ruhumda ne hissediyorsam onu kemanıma aktarıyorum." diye konuştu. Tan, üniversite kariyerini de müziğe göre planladığını aktardı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kemanı ile müzik ziyafeti yaşatıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN