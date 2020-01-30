Manisa’da deprem tedirginliği sürüyor

BUGÜN NELER OLDU

Kırkağaç ilçesinde geçtiğimiz gün meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Deprem, bölgede paniğe neden oldu. Deprem sonrası kırsal Karakurt Mahallesi'nde daha önceki depremde hasar gören ve boşaltılan bir bina, çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Akhisar ilçesinde ise deprem sonrası 9 kişi hastaneye koştu. 2'si hamile 7 kişinin yaşadıkları korku nedeniyle, 2 kişinin ise düşme nedeniyle hastaneye gittiği belirtildi. Süleymanlı Mahallesi'ndeki futbol sahasına kurulan 20 çadırda yaklaşık 150 kişi kalıyor. DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Manisa'daki fay hatlarının birbirini tetiklemesi nedeniyle depremlerin sürebileceğini söyledi.