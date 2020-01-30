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Menemenspor'dan imza şov

TFF 1. Lig ekibi; sağ bek Rıdvan Koçak, orta saha Özkan Yıldırım, kanat Selim Aydemir ve forvet Akanbi ile resmi sözleşme imzaladı

Giriş Tarihi: 30.1.2020 ABONE OL
Menemenspor'dan imza şov
TFF 1. Lig'de Altınordu, Giresunspor ve Hatayspor yenilgileriyle düşüşe geçen Ekol Göz Menemenspor imza şov gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler sağ bek Rıdvan Koçak, orta saha Özkan Yıldırım, kanat Selim Aydemir ve forvet Rasheed Ibrahim Akanbi ile resmi sözleşme imzaladı. Menemenspor, Bandırmaspor'dan Rıdvan ve Rot Erfurt takımından Selim'le 1.5 yıllık mukavele yaparken, gurbetçi Özkan'la sezon sonuna kadar anlaştı. İzmir temsilcisi 20 yaşındaki Nijeryalı golcü Akanbi'yi ise 5 yıllığına kadrosuna dahil etti.
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Menemenspor'dan imza şov
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