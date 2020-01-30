Menemenspor'dan imza şov

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'de Altınordu, Giresunspor ve Hatayspor yenilgileriyle düşüşe geçen Ekol Göz Menemenspor imza şov gerçekleştirdi.Menemenspor, Bandırmaspor'dan Rıdvan ve Rot Erfurt takımından Selim'le 1.5 yıllık mukavele yaparken, gurbetçi Özkan'la sezon sonuna kadar anlaştı.