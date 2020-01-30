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öğrencilerin gözdesi

Giriş Tarihi: 30.1.2020 ABONE OL
Millet Kıraathanesi öğrencilerin gözdesi
EGE Bölgesi'nde ilk olarak Yunusemre Belediyesi tarafından hizmete açılan Millet Kıraathanesi, yarıyıl tatilinde öğrencilerin uğrak yeri oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından vatandaşlara müjdelenen ve ücretsiz olarak Ege Bölgesi'nde ilk kez Yunusemre Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen Millet Kıraathanesi, her yaş grubundan kitapseveri ağırlıyor. Kaynak Mahallesi'nde hizmet veren Millet Kıraathanesi, yarıyıl tatilinde de öğrencilerden yoğun ilgi görüyor. Tatilini konu tekrarı yapıp, sınav hazırlıklarını sürdürerek değerlendiren öğrenciler kendilerine böyle bir imkanı sunan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür etti. Millet Kıraathanesi'ne olan ilginin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Başkan Çerçi, tüm vatandaşları kıraathaneye kitap bağışında bulunmaya davet etti.
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Millet Kıraathanesi öğrencilerin gözdesi
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