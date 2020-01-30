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Somalılar 'ı andı

Giriş Tarihi: 30.1.2020 ABONE OL
Somalılar Kobe Bryant'ı andı
MANISA'NIN Soma ilçesinde 2014'te meydana gelen faciada şehit olan 301 madencinin aileleri, helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA'nın efsane oyuncularından Kobe Bryant'ı anma etkinliği düzenledi. Cengiz Topel Meydanı'nda toplanan bir grup şehit ailesi, ellerinde basket topları ve "Her zaman hatırlanacaksın, Huzur içinde uyu" pankartıyla Bryant'a dua etti. Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, "Soma'da yaşanan maden faciasında Somalıları unutmadı. Acımızı paylaşan Bryant'a bizler de vefa örneği göstermek istedik" dedi.
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Somalılar Kobe Bryant'ı andı
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