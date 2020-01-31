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’ın çadırından telli duvaklı gelin çıktı

Kırkağaç’taki evleri depremde zarar gören Sarıefe ailesi çadırkente yerleşti. Ailenin kızı Sibel, gün saydığı düğününü ertelemekten vazgeçince ’ın çadırından gelin olarak çıktı

Giriş Tarihi: 31.1.2020 ABONE OL
AFAD’ın çadırından telli duvaklı gelin çıktı
Manisa'da geçen hafta meydana gelen depremden etkilenen Kırkağaç ilçesinde oturan İsmail Sarıefe'ye ait ev hasar gördü. Evleri risk taşıdığı için aile, üç gün önce AFAD tarafından kurulan çadırkente yerleşti. Sarıefe ve Demirel aileleri, çocukları Sibel ve Mücahit'in daha önceden tarihi belirlenen düğünlerini, deprem olmasına rağmen hayatın biraz da olsa normalleşmesinden sonra ertelememe kararı aldı. Bunun üzerine düğün hazırlıkları tamamlandı ve gelin Sibel Sarıefe, geleneklere göre ev yerine AFAD çadırından gelinliği ile çıktı. Gelin ve damat, çadırkentte toplanaların alkışları arasında düğünlerinin yapılacağı salona hareket etti.

'ÇOK UMUTLUYUZ'
Damat Mücahit Demirel, "Yaşanan deprem dolayısıyla kötü günler geçiriyoruz ama nasip olursa bugün düğünümüz var, ertelemedik. Gelinimizi çadırkentten aldık. İnşallah bundan sonraki hayatımız çadırda geçmez. Allah'ım bir daha böyle afetleri göstermesin" dedi. Sibel-Mücahit çifti, bölgede artçı depremlerin devam etmesine rağmen davetlilerin düğünlerine geleceğinden umutlu olduklarını söyledi.

DEPREM BÖLGESİNDE GECE YAĞIŞLI GEÇTİ
MANİSA'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından evlerine giremeyen vatandaşlar, geceleri AFAD ve Kızılay'ın yardım çadırlarında kalmaya devam ediyor. Soğuk havaya rağmen çadırlarda yaşayan vatandaşlar, gece boyu etkili olan sağanak yağış altında geçirmeye devam etti. Depremzedeler, çadırlara kurdukları sobalarla ısınmaya çalıştı. Sağanak yağışın yanı sıra artçı sarsıntılar gece boyu devam etti. En büyüğü 3.9 şiddetinde yaklaşık yüz kadar artçı sarsıntı da meydana geldi.

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AFAD’ın çadırından telli duvaklı gelin çıktı
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