Asel’in iyileşeceği günün hayaliyle yaşıyorlar

BUGÜN NELER OLDU

İZMIR'IN Karabağlar ilçesinde yaşayan Hüseyin ve Gülsemin Karakuş çiftinin üçüncü çocuğu Asel Ada, 9 ay önce Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde dünyaya geldi. Doğumun ardından solunum sıkıntısı çeken Asel bebek, hastanenin yenidoğan yoğun bakım servisine alındı. Tedavisi devam ederken üç kere kalbi duran, doktorların hızlı müdahalesiyle hayata tutunan bebeğe epilepsi teşhisi konuldu. Epilepsi nöbetleri nedeniyle beyninde hasar oluşan Asel bebek, yaşamını solunum cihazına bağlı sürdürmeye başladı. Bir süre önce taburcu edilen Asel bebek için ailesi evlerinin bir odasını hastane odasına dönüştürdü. Bebeğinin yaşaması için gerekli tüm cihazları kullanmayı öğrenen anne Karakuş, kızını yaşama tutunmasını sağlamak için tüm gününü onun yanında geçiriyor. Anne Gülsemin Karakuş, "Kızım her seferinde hayata tutundu. Kızım önce Allah'ın izniyle sonra da doktorlarımız sayesinden hayatına devam ediyor" diye konuştu.