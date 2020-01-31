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Bergama kabuğunu kırıyor

Giriş Tarihi: 31.1.2020 ABONE OL
Bergama kabuğunu kırıyor
BERGAMA Organize Sanayi Bölgesi'nde 2 yeni firma yatırım yapma kararı aldı. Bu kararın çok önemli bir gelişme olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Çok yakın bir zamanda Organize Sanayi Bölgemize yeni yatırımcılar da gelecek. Biz Belediye olarak yatırımcılara elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Organize Sanayi bölgemize yatırım yapmak üzere gelen firmaların her zaman yanındayız. Kapımız her zaman açık. Yakın bir zamanda yeni firmalarda organize sanayi bölgemizde mutlaka yatırım yapma kararı alacaktır" dedi.
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Bergama kabuğunu kırıyor
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