‘İzmir depreme hazırlıklı değil’

Deprem gerçeği Elazığ ve Manisa'da yaşanan sarsıntıların ardından yine kendisini hatırlattı. Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan ise yine İzmir'e dikkat çekti. Türkiye'de 20 kentin 80 ilçenin ve 500 yerleşim yerinin doğrudan aktif fay hatlarının üzerine kurulu olduğunu ifade eden Murathan, "13 aktif fayımız var, bunlar raporlanmış. Bu fayların içerisinde geçmiş tarihsel kayıtlara baktığımızda 7 büyüklüğünde deprem üretecek faylar söz konusu. Nitekim 1998 yılında İzmir deprem master çalışması yapılırken de İzmir'de olası deprem büyüklüğü 6.5 olarak öngörülmüş ve bir senaryo yapılmış. Hangi yerleşim yerleri, ilçeler, binaların durumu ne olabilir? 6.5 büyüklüğünde bir deprem söz konusu olduğunda 1 milyon insanın evsiz kalacağı öngörülüyor. Binlerce insanın yaşamını yitireceği öngörülüyor" dedi.Bayraklı ve Mavişehir'in büyük risk altında olduğunu kaydeden Murathan, "İzmir kıyı kesimleri güncel alüvyonlarla dolu bir bölge. Gevşek zeminlerdeyiz. İzmir'de vatandaşlar, zemin ve oturmuş oldukları binaların statik projelerini mutlaka baksınlar. İzmir'de 13 aktif fayın önemli bir kısmının İzmir kentinin içinden geçiyor. Üzülerek belirtmek istiyorum; şuanda İzmir'de 13 aktif fay, imar planına daha işlenip fay zonları koruma alanları daha belirlenmiş durumda. Bu çok büyük bir risk" dedi.

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