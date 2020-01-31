Koca Seyit 2019’da uçak sayısını artırdı

BUGÜN NELER OLDU

Balıkesir ve Kuzey Ege'nin önemli ulaşım noktalarından biri olan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı, sunulan hizmet kalitesi ve güler yüzlü personeli ile dikkatleri çekiyor. Her geçen gün başarı grafiğini artıran Koca Seyit Havalimanı'na ticari uçuşların yanı sıra uçuş okulları da büyük ilgi gösteriyor. Havalimanında hizmet veren 3 uçuş okulu Türkiye'nin sivil pilot ihtiyacına cevap vermek için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Pilot eğitim uçuşlarının da yapıldığı Koca Seyit Havalimanına 2018 yılında 20 bin 219 uçak iniş kalkış yaparken bu sayı 2019 yılda ortalama yüzde 10 artarak 22 bin 165 uçağa çıktı. Edremit ilçesindeki havalimanı 2019 yılında 353 bin 544 yolcuya hizmet verdi.