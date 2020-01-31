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Menemen Levent ve Samed’i bitirdi

Giriş Tarihi: 31.1.2020 ABONE OL
Menemen Levent ve Samed’i bitirdi
ARA transfer döneminde son olarak Rıdvan Kocak, Özkan Yıldırım, Selim Aydemir ve İbrahim Akanbi ile resmi sözleşme imzalayan Ekol Göz Menemenspor, Adana Demirspor forması giyen orta saha Levent Ayçiçek'le de el sıkıştı. Adana Demirspor'un ikinci yarıda kadroda düşünmediği 25 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlayan İzmir ekibinin en kısa sürede transferi resmiyete dökeceği vurgulandı. Almanya'da Werder Bremen altyapısından yetişen Levent, 1860 Münih ve Greuther Fürth takımlarında top koşturduktan sonra Adana Demirspor'a transfer oldu. Menemenspor'un Levent'in yanı sıra aynı takımdan eski golcüsü Samed Ali Kaya'yla da sözleşme imzalaması bekleniyor.
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Menemen Levent ve Samed’i bitirdi
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