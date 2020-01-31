Menemen Levent ve Samed’i bitirdi

BUGÜN NELER OLDU

ARA transfer döneminde son olarak Rıdvan Kocak, Özkan Yıldırım, Selim Aydemir ve İbrahim Akanbi ile resmi sözleşme imzalayan Ekol Göz Menemenspor,Adana Demirspor'un ikinci yarıda kadroda düşünmediği 25 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlayan İzmir ekibinin en kısa sürede transferi resmiyete dökeceği vurgulandı. Almanya'da Werder Bremen altyapısından yetişen Levent, 1860 Münih ve Greuther Fürth takımlarında top koşturduktan sonra Adana Demirspor'a transfer oldu.da sözleşme imzalaması bekleniyor.