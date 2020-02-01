Azmiyle milli formayı giydi

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AYDIN'DA serebral palsi hastası 16 yaşındaki Begüm Pusat, İzmir'deki bir maçta Beşiktaşın tekerlekli sandalye basketbol takımı oyuncularından Cem Gezinci ile tanışınca hayatı değişti. Gezinci Pusat'a, tekerlekli sandalye basketboluna başlaması önerisinde bulundu. Ancak Pusat, "O sandalyeye asla oturmam" dedi. Zamanla fikrini değiştiren Pusat, tekerlekli sandalye basketbolunda yeteneği ile öne çıktı. Pes etmeden çok çalışan Pusat, milli takıma kadar yükselmeyi başardı. 25 Yaş Altı Kadın Basketbol Milli Takımı ve Aydın ADÜ Genç Efeler Takımı oyuncusu Begüm Pusat, "O sandalyeye asla oturmam demiştim. Şu an çok saçma bir düşünce gibi geliyor ama o zamanlar öyle düşünüyordum. Ellerin acıyor, tırnağın çıkıyor ama sen o kadar çok seviyorsun ki asla pes etmiyorsun. O çizgiden içeriye girdim mi bütün engeller kalkıyor" dedi.