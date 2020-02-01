Denizli Büyükşehır’den inceler’e sosyal tesıs

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DENIZLI Büyükşehir Belediyesi'nin Bozkurt ilçesinin İnceler Mahallesi'nde bir süre önce yapımını tamamladığı sosyal tesis ve pazaryerinin açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış programında konuşan Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, sosyal tesisi Bozkurt'a kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür ederek "İyi ki varlar" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise konuşmasında, İnceler halkına vermiş oldukları sözü yerine getirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Denizli'nin artık parmakla gösterilen bir şehir olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, "Daha güzel hizmetlere hep beraber kavuşacağız. Tesisimiz İncelerimize hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu. Konuşmaların ardından tesisin açılışı İl Müftü vekili Hasan Hüseyin Ortanca'nın yaptırdığı dualarla hizmete açıldı.