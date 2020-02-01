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Denizlispor 3 puanı arıyor!

Yeşil-siyahlılar, 4 maçlık galibiyet özlemini bu kez dindirmenin peşinde

Giriş Tarihi: 1.2.2020 ABONE OL
Denizlispor 3 puanı arıyor!
Süper Lig'de son 4 maçından sadece 1 puan çıkarabilen Yukatel Denizlispor'da artık tek düşünce bu kötü seriye noktayı koymak. Mehmet Özdilek yönetiminde de bir türlü düzlüğe çıkamayan Ege temsilcisi son galibiyetini 16 Aralık 2019'da Trabzonspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek almıştı. Son 4 maçta kalesinde 12 gol gören ve sadece 5 kez rakip fileleri sarsan Denizli bu hafta Göztepe karşısında artık 3 puanla tanışmak istiyor. Yeni transferler Ben Youssef ile Özgür Çek'in de bu karşılaşmada oynayabileceği öğrenildi.
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Denizlispor 3 puanı arıyor!
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