Denizlispor 3 puanı arıyor!

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de son 4 maçından sadece 1 puan çıkarabilen Yukatel Denizlispor'da artık tek düşünce bu kötü seriye noktayı koymak. Mehmet Özdilek yönetiminde de bir türlü düzlüğe çıkamayan Ege temsilcisi son galibiyetini 16 Aralık 2019'da Trabzonspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek almıştı.Yeni transferler Ben Youssef ile Özgür Çek'in de bu karşılaşmada oynayabileceği öğrenildi.