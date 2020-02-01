Depremzedeler için seferber oldular

ELAZIĞ ve Malatya başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremin yaraları hızla sarılıyor. Depremden sonra Türk Kızılayı olarak seferberlik ilan ettiklerini söyleyen İzmir Şubesi Başkanı Kerem Fahri Baykalmış, yaklaşık 2 bin 500 çadır, 5 bin 500 yatak ve 16 bin battaniyeyi deprem bölgesine ulaştırdıklarını söyledi. Bölgedeki ihtiyaç listelerini belirlediklerini anlatan Baykalmış, gıda yardımlarında halkın Kızılay aracılığıyla bölgedeki ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmalarını istedi.Baykalmış "Yaklaşık 2 bin 500 çadır, 5 bin 500 yatak ve 16 bin battaniyeyi deprem bölgesine ulaştırdık. Aynı zamanda 4 mobil mutfağı ve 2 sahra mutfağıyla bölgede afetten zarar görmüş olan vatandaşlarımızın gıda ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçtik. Bu çalışmalar doğrultusunda Elazığ'da yaklaşık 10 bin, Malatya'da ise 5 bin vatandaşımıza günde 3 öğün yemek çıkıyor. 19 TIR ile bölge içerisindeki ihtiyaçların sevk, idare ve lojistiği yapılıyor" dedi. Depremin ilk anından itibaren şubeye gelen bağışların ekipler tarafından kontrol edilerek, tasnif edildiğini belirten İzmir Şube Başkanı Baykalmış, malzemelerin bu hafta içinde 3 deprem bölgesine sevk edileceğini kaydetti. Baykalmış, "Bağış yapmak isteyen vatandaşlarımız 0232 421 47 90 numaralı telefonu arayabilir. İnşallah deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan malzemeler en kısa sürede tamamlanacak" diye konuştu.

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