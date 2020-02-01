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hastaları için

Giriş Tarihi: 1.2.2020 ABONE OL
DMD hastaları için Türk Müziği Konseri
Yüzlerce türü olan kas hastalıkları içinde bulunan ve ülkemizde de yoğun olarak görülen, DMD kas erimesi hastalığı ile mücadele eden çocukların sayısı binlerle ifade ediliyor. Halkın DMD kas erimesi hastalığı hakkında bilgi sahibi olmalarını ve konu ile ilgili farkındalıklarını artırmaya yönelik olarak DMD Aileleri Derneği ile Menemen Kültür ve Halkoyunları Gençlik Spor Kulübü Derneği'nin ortaklaşa projelendirdiği Türk Müziği Konseri yarın Menemen Kubilay Kültür Merkezi Çolpan İlhan Konser Salonu'nda saat 20:00'da gerçekleşekcek. Proje geliştiricileri tüm halkı DMD kas erimesi hastalığı ile mücadele eden çocuklara ve yaşadıkları zorlu sürecin en tanığı olan ailelerine destek olmaya bekliyor.
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DMD hastaları için Türk Müziği Konseri
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