Hayvanlarını kaybeden depremzedelere destek

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde küçükbaş hayvanını yitiren vatandaşlara İzmirli keçi ve koyun üreticileri destekte bulunacak. İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından başta Cumhurbaşkanı olmak üzere tüm bakanlıkların ve halkın yaraları sarmak için çaba harcadığını söyledi. Depremde ahırların yıkıldığını, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların telef olduğunu aktaran Özen, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın afet bölgesinde zarar gören bütün üreticilere hayvanlarını temin etme ve destek verme konusunda girişimlerde bulunduğunu söyledi.Müdürlük olarak deprem bölgesine yardım konusunda girişimde bulunduklarını vurgulayan Özen, "Ülkemizin her noktasından afet bölgesine kamu kurum ve kuruluşlarından, sivil toplum kuruluşlarından destek gidiyor. Biz de buradan farklı bir konumda dokunuş yapmak istedik. İzmir İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği ile bir çalışma yaptık. 'Kardeşlerimizin acısını paylaşalım' diye bir kampanya başlattık. 'Kardeşimin Koyunu Benden' sloganıyla yola çıktık. Böylece buradaki üreticilerimizin bağışladığı canlı küçükbaş hayvanları, küçükbaş hayvanlarını yitiren vatandaşlarımıza göndermiş olacağız. Kampanya tamamen gönüllük esasına dayanıyor" dedi.Kampanyaya bugün itibariyle başladıklarını hatırlatan Özen, gelecek hafta da hayvanları göndermeyi planladıklarını dile getirdi. Türk milletinin zor günlerde el ele vermeyi çok iyi bildiğini anlatan Özen, bunun tarihte de birçok örneği olduğunu vurguladı. Kampanyanın ilgi göreceğine inancının tam olduğunu aktaran Özen, "Bir koyunla belki oradaki kardeşimizin acılarını unutturamayız ama bizim amacımız bir nebze de olsa oradaki kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu hissettirmek. Kampanyaya bütün üreticilerimizin katılmasını arzu ediyorum" diye konuştu.

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