Hedef Avrupa

Süper Lig'de İlhan Palut yönetiminde Göztepe'nin de çıkışı sürüyor. Evinde oynadığı Yeni Malatya maçı ile Göztepe serüvenine başlayan İlhan Palut ile birlikte Göz Göz, 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.Süper Lig'de geçtiğimiz hafta yeni stadının açılışını Beşiktaş galibiyeti ile yapan Göztepe, 8. sıraya kadar da tırmandı. 29 puanlı Göztepe, bu hafta kapanış maçındaİlhan Palut da talebelerine sürekli bu maçla ilgili uyarılarda bulunurken bu karşılaşmada alınacak 3 puanın takımın da gelecek haftalara çok daha farklı bir şekilde bakmasını sağlayacağını talebelerine de sık sık yineliyor. Palut rakiplerinin puana ihtiyacı olduğunu ve bu nedenle de sert ve mücadeleci bir maçın kendilerini beklediğini vurgularken şu sözlerle de oyuncularına seslendi: "Kazandığımız maçların daha da önemli hale gelmesi için Denizli deplasmanından da 3 puanla ayrılmalıyız.

BUGÜN NELER OLDU