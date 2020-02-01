Minik Meryem için kampanya başlattı

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MANISA'NIN Yunusemre ilçesinde yaşayan Sevnaz- İbrahim Karaman çiftinin kızı Meryem'e (3.5), 2 yıl Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde, NCL Tip 2 (beyincik erimesi) tanısı koyuldu. Metal işlemesi yapılan fabrikada işçi olarak çalışan İbrahim Karaman (41), kızının tedavisinin maliyetli olduğunu, ilaçların sadece yurt dışından getirildiğini söyledi.Kızına verilen her doz ilacın 56 bin euro (370 bin lira) olduğunu anlatan Karaman, bu parayı ödemeye ekonomik gücünün yeterli olmadığını kaydetti. Maliyetini karşılayamadıkları için kızının tedavisini yaptıramadıklarını belirten İbrahim Karaman, "Bu ilacı da ayda 2 defa almamız gerekiyor. Çaresiziz. Yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu. Sevnazİbrahim Karaman çiftine en büyük destek ise kızı Neslican Tay'ı kanserden kaybeden Fahri Tay'dan geldi. Tay, küçük Meryem için 'www.change. org' internet sitesinde 'Meryem'in ilacı SGK tarafından karşılansın' sloganı ile imza kampanyası başlattı. Tay, "Meryem'in kaybedecek zamanı yok. Kendim gerekirse evimi, arabamı satıp, Meryem'in tedavisi için kullanacağım. Yeter ki Meryemler yaşasın" dedi.