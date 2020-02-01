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Saplandığı yerde 98 yıldır korunuyor

Giriş Tarihi: 1.2.2020 ABONE OL
Saplandığı yerde 98 yıldır korunuyor
MANİSA'NIN Saruhanlı ilçesine bağlı Hacırahmanlı Mahallesi'nde 1922 yılında Yunan işgal kuvvetlerinin ilçeye attığı top mermilerinden biri Çarşı Cami'nin duvarına isabet etti. 8 Eylül 1922 tarihinde cuma namazı kılındığı sırada atılan top mermisi, kalınlığı 1 metre olan duvara saplanıp, patlamadı. Yöre halkının mucize olarak nitelendirdiği cami duvarındaki top mermisi koruma altına alındı. Caminin ikinci katına isabet eden top mermisinin üstüne olayın nasıl olduğunu anlatan yazı asıldı. Mahalle sakinleri cami duvarında mermi olduğunu duyan pek çok kişinin, camiyi ziyaret ettiğini anlattı. Hacırahmanlı Mahallesi Muhtarı Azası Sinan Davutoğlu (37), "Kurtuluş Savaşı sırasındaYunan işgal kuvvetleri Cibilli Tepesi'nden 8 Eylül 1922 günü bizim bulunduğumuz Hacırahmanlı Mahallesi'ne taarruza geçmiş. Oradan atılan top mermilerinden birisi camimize isabet etmiş. Allah'ın takdiri ki patlamadan burada böylece kalmış. Mahalleli olarak bunu top mermisini burada koruyoruz. Buraya hususi bu top mermisini görmeye gelenler var. Top mermisini görenler çok şaşırıyor" dedi.
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