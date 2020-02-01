Sigara parasıyla Umre’ye gidiyor

MANİSA'DA 19 yaşından itibaren sigara içmeye başlayan ve ayda ortalama 400 lirayı sigaraya harcayan Fazlı Alay (67), Umre'ye kötü kokulu gitmemek için 29 Aralık 2018 yılında sigarayı bırakmaya karar verdi. O tarihten itibaren sigara içmeyen Say, aldığı maaştan her ay 400-500 lirayı kenara bıraktı. 1 yılda tam 6 bin lira biriktirdi, gidip Umre başvurusunu yaptı. Fazlı Alay, "Sigaraya 19 yaşında başladım. Günde ortalama 1 paket sigara içiyorum. Sigarayı bırakmamın nedeni çocuklarıma söylerdim. Ben o mübarek yere gidiyorum. Ağzı kokulu oraya gitmem dedim. Öylece sigara içmeyi bıraktım. Ondan sigara aklıma gelmedi. Maaşımı aldığım her ay bir parçasını kenara bıraktım umre için. Aylık ortalama köşeye 400-500 lira para atıyordum. 1 senede 6 bin lira topladım. 19 Şubat'ta 20 günlük Umre'ye gidiyorum. İnsanlara tavsiye ediyorum. Benim gibi sigaradan kurtulsunlar. Para toplayıp o özel kutsal topraklara gitsinler. Sağlık her şeyden önce geliyor" dedi.