Trafik kazasındaki anlaşmazlık çözüldü

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde 9 Şubat 2017'de 44 yaşındaki işadamı Ali Yıldız, maddi hasarlı trafik kazasının ardından karşı taraftaki 71 yaşındaki Abdülbaki Katipoğlu tartışma yaşadı. Tartışma sırasında Yıldız, Katipoğlu'na "Senin yaşına hürmeten bir şey demiyorum yoksa seni götürürüm öbür tarafa" dedi. Katipoğlu, bunun üzerine polise giderek tehdit edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Yıldız hakkında Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tehdit suçundan iddianame hazırlandı. Yıldız'ın 6 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi. Yıldız, Kuşadası 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Mahkeme Yıldız'a tehdit suçundan önce 6 ay hapis cezası verdi. Sanığın geleceği üzerindeki etkileri göz önüne alınarak indirime gidildi ve ceza 5 aya düşürüldü. 5 ay hapis cezası 150 günden toplam 3 bin lira adli para cezasına çevrildi. Yıldız'ın avukatı Bayram Küçük karara itiraz etti. 'Seni götürürüm öbür tarafa" sözünün şarta bağlı olduğu, ileride gerçekleşmesi muhtemel bir kötülük içermemesi nedeniyle tehdit suçunun unsurlarının oluşmadığı belirtildi. Bu nedenle İzmir Bölge Adliye Mahkemesi kararı bozarak Kuşadası'ndaki yerel mahkemeye gönderdi. Küçük, "Müvekkilimin tehditten ceza alması zaten büyük bir haksızlık olurdu. Adalet yerini buldu" dedi.

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