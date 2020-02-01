Yılmaz Vural fırtınası

TFF 1.Lig'de sıkıntılı günler yaşayan Akhisarspor'da Yılmaz Vural rüzgârları esiyor. Teknik Direktör Vural göreve gelir gelmez kadro dışı bırakılan Eray'ı affettirirken, futbolcularının da beyinlerini yıkıyor.
Tecrübeli teknik adam özellikle golcülerin üzerinde duruyor. Son 5 maçta gol dahi atamayıp 12 puan kaybeden takımın golcüleri Cikalleshi, Burhan Eşen ve Erhan Çelenk ile özel ilgilenen Vural,
çok gol atan, az gol yiyen bir takım yaratmak istediklerini söyledi. Sakatlar moral bozuyor Akhisar'da kritik Altınordu maçı öncesinde eksikler de can sıkıyor. Takımın stoperleri Cocolic ve Alperen cezalı oldukları için Altınordu maçında oynayamayacak.
Sakat olan Hasan Ali tedavi için İstanbul'a giderken Muhammet'in gribal enfeksiyonu var. Yeniden sakatlanan Taha'nın ise takıma dönmesinin uzun süre alacağı bildirildi.