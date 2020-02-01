Yılmaz Vural fırtınası

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1.Lig'de sıkıntılı günler yaşayan Akhisarspor'da Yılmaz Vural rüzgârları esiyor.Tecrübeli teknik adam özellikle golcülerin üzerinde duruyor. Son 5 maçta gol dahi atamayıp 12 puan kaybeden takımın golcüleriçok gol atan, az gol yiyen bir takım yaratmak istediklerini söyledi. Sakatlar moral bozuyor Akhisar'da kritik Altınordu maçı öncesinde eksikler de can sıkıyor.Sakat olan Hasan Ali tedavi için İstanbul'a giderken Muhammet'in gribal enfeksiyonu var. Yeniden sakatlanan Taha'nın ise takıma dönmesinin uzun süre alacağı bildirildi.