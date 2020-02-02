“2020 Denizli Yılı” turizm fuarında

BUGÜN NELER OLDU

DENIZLI Büyükşehir Belediyesi ve DENTUROD bu yıl 24'üncüsü düzenlenen EMITT 2020'de Denizli'yi tanıtıyor. Dünyanın en büyük 4 turizm fuarından biri olan ve onlarca ülkeden 60 bin dolayında katılımcının iştirak ettiği EMITT, 2020 Denizli Yılı'nın tanıtımına da ev sahipliği yapıyor. Fuarın açılışını gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindekiler Denizli standını ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan ile DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen'in karşıladığı Bakan Ersoy, Büyükşehir Belediyesi ve turizm sektörü temsilcilerinin birlik ve beraberliğini takdir ederek, kolaylıklar diledi. Ziyaretin ardından Gökoğlan, Bakan Ersoy'a günün hatırasına Yatağan Palası hediye etti.