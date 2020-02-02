Altınordu’nun rakibi Akhisarspor

TFF 1. Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altınordu bugün Ege derbisinde Play-Off hattında yer alan Akhisarspor'u konuk edecek. Biletler VIP 100, numaralı 25, misafir kale arkası 20 TL'den satışa çıktı.
İzmir ekibinde sarı kart cezalıları stoper Sinan, sol bek Ufuk ve ön libero Oğulcan forma giyemeyecek. Akhisarspor'da ise teknik direktör Yılmaz Vural ilk maçına çıkacak.
Kadro dışı kalan Eray'ın affedildiği Akhisarspor'da cezalı Alperen ve Cocalic ile sakat Taha forma giyemeyecek. Grip olan Muhammet Reis'in durumu belirsiz.
EROĞLU: RAKİBİMİZ TECRÜBE!
Ara transferde Altınordu Osmaniyespor'dan sol kanat Metehan, İttifak Holding Konyaspor'dan sol bek Ali, Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan ön libero Furkan, Göztepe'den sağ kanat Batuhan ve Altay'dan forvet Hüsamettin'le anlaştı.
Akhisar temsilcisi
ise transfer yasağı nedeniyle takviye yapamadı.
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin
Eroğlu, "Tecrübeli bir takıma karşı oynayacağız.
Son haftalardaki futbolumuzu
sürdürüp 3 puan almak istiyoruz" dedi.