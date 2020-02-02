Altınordu’nun rakibi Akhisarspor

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altınordu bugün Ege derbisinde Play-Off hattında yer alan Akhisarspor'u konuk edecek.İzmir ekibinde sarı kart cezalıları stoper Sinan, sol bek Ufuk ve ön libero Oğulcan forma giyemeyecek.Kadro dışı kalan Eray'ın affedildiği Akhisarspor'da cezalı Alperen ve Cocalic ile sakat Taha forma giyemeyecek. Grip olan Muhammet Reis'in durumu belirsiz.Akhisar temsilcisiise transfer yasağı nedeniyle takviye yapamadı.Altınordu Teknik Direktörü HüseyinEroğlu, "Tecrübeli bir takıma karşı oynayacağız.Son haftalardaki futbolumuzusürdürüp 3 puan almak istiyoruz" dedi.