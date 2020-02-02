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Avrupa Şampiyonası ’de yapılacak

Giriş Tarihi: 2.2.2020 ABONE OL
Avrupa Şampiyonası Balıkesir’de yapılacak
BALIKESIR, Türkiye Triatlon Federasyonu yarış takvimine bu yıl üç farklı etap ile alındı. Dursunbey, Marmara ve Balıkesir Avlu'da farklı tarihlerde Triatlon, Aquatlon, ve Duatlon yarışları yapılacak. Türkiye genelinden binlerce sporcunun katılacağı organizasyon için imzalar atıldı. İmza törenine Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy ve Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya katıldı. Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, atılan imzaların Balıkesir'e verilen önemin gösterildiğini söyledi. Yalçınkaya, "Federasyonumuz bünyesinde ilk kez kros duatlon yapacağız. Bu yarışları 8 Mart'ta Dursunbey'de yapacağız. 13-14 Haziran'da Marmara Adası'nda Triatlon ve Aquatlon yarışları yapılacak" dedi.
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Avrupa Şampiyonası Balıkesir’de yapılacak
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