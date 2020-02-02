Büyükşehir depremzedelerin yanında

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MANISA Büyükşehir Belediyesi, kentte meydana gelen depremde binalarında hasar oluşan vatandaşlara toplam 2 milyon 399 bin 500 lira yardım yapıldığını bildirdi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğünde depremin ardından bölgedeki çalışmaların devam ettiği belirtildi. Deprem sonrası Akhisar, Kırkağaç ve Saruhanlı'da bulunan 371 hafif, 184 ağır hasarlı yapı sahibine 2 milyon 399 bin 500 lira nakdi yardım yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Hafif hasara uğrayan yapı başına 2 bin 500, ağır hasarlı yapı başına ise 8 bin lira nakdi yardımın hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırıldı." ifadesi kullanıldı. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, depremde can kaybı yaşanmamasının yürekle su serptiğini belirtti. Akhisar Belediyesi de, evlerinde ağır hasar meydana gelen depremzedelerin hesaplarına toplamda 224 bin TL yatırdı.