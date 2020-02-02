Denizlispor kenetlendi

BUGÜN NELER OLDU

EGE derbisinde Göztepe'ye karşı mutlak galibiyet bekleyen yeşil-siyahlılarda taraftarlar çıkan biletleri kısa sürede tüketirken, yönetim ve futbol takımı tüm hazırlıklarını tamamladı. Yönetimin 3 puanın alınması halinde futbolculara hatırı sayılır prim vereceği öğrenilirken, teknik direktör Mehmet Özdilek, Göztepe'yi yenip kara bulutları dağıtacaklarını söyledi. Göztepe'nin son haftalarda iyi bir çıkış yakaladığını dile getiren Özdilek,dedi.Profesyonel Şube Sorumlusu Ali Fırat ise futbolculara ve teknik ekibe güvenlerinin tam olduğunu söyleyerek, "Geriye dönüp bakmanın bir anlamı yok. Önümüzde çok güzel fırsatlar var. Göztepe maçını kazanıp yolumuzu yeniden açacağımıza inancım tam" diye konuştu.