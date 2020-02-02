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Denizlispor kenetlendi

’de ikinci yarıya G.Saray ve Antalyaspor mağlubiyetleriyle giren Denizlispor bugün evinde oynayacağı karşılaşması için tek yürek oldu

Giriş Tarihi: 2.2.2020 ABONE OL
Denizlispor kenetlendi
EGE derbisinde Göztepe'ye karşı mutlak galibiyet bekleyen yeşil-siyahlılarda taraftarlar çıkan biletleri kısa sürede tüketirken, yönetim ve futbol takımı tüm hazırlıklarını tamamladı. Yönetimin 3 puanın alınması halinde futbolculara hatırı sayılır prim vereceği öğrenilirken, teknik direktör Mehmet Özdilek, Göztepe'yi yenip kara bulutları dağıtacaklarını söyledi. Göztepe'nin son haftalarda iyi bir çıkış yakaladığını dile getiren Özdilek, "Rakibimize saygımız var. Ancak biz de gerçek potansiyelimizi ortaya çıkaracağız. Taraftarımızın önünde kazanıp zon günleri aşacağız" dedi.

FIRAT: İNANCIM TAM
Profesyonel Şube Sorumlusu Ali Fırat ise futbolculara ve teknik ekibe güvenlerinin tam olduğunu söyleyerek, "Geriye dönüp bakmanın bir anlamı yok. Önümüzde çok güzel fırsatlar var. Göztepe maçını kazanıp yolumuzu yeniden açacağımıza inancım tam" diye konuştu.
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Denizlispor kenetlendi
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