Mehmetçik sevdalısı yine yollara düşüyor

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DENİZLİ'DE bahçesinde yetiştirdiği elmaları Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatları ve son olarak Kapan- 3 Kavaklı Operasyonu'na katılan askerlere götüren 70 yaşındaki Muhammet Yılmaz, yaşam sevinciyle dikkati çekiyor. Çivril ilçesinde yaşayan Muhammet Yılmaz, terörle mücadele eden güvenlik güçlerine destek vermek ve onlara yetiştirdiği elmaları ulaştırmak amacıyla yeniden yollara düşmeye hazırlanıyor. "Elma bu işin bahanesi" diyerek vatan ve asker sevdasıyla yollara çıkan 3 çocuk ve 9 torun sahibi Yılmaz, "Ben orada onlara sarılıp aynı havayı teneffüs ettiğimde çok rahatlıyorum. En büyük tedaviyi askerlerle kucaklaşınca aldım. En büyük ilacı bana askerlerim verdi" diyor.