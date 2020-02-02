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Yeni stat yetti!

Stadyumuna kavuşan Göztepe’de yönetim ara transferde sadece Viking’den Tripic ve Brondby’den Kamil Wilczek’i transfer etti

Giriş Tarihi: 2.2.2020 ABONE OL
Yeni stat yetti!
Süper Lig'de ara transfer döneminin son gününde kaleci Ufuk Ceylan'ı Yeni Malatya'dan transfer edemeyen Göztepe, bu dönemi iki takviye ile sonlandırdı. Norveç ekibi Viking'den Zlatko Tripic ve Danimarka temsilcisi Brondby'den Kamil Wilczek'i transfer eden Göztepe, 4 oyuncuyla yollarını ayırdı, 3 futbolcuyu kiralık olarak gönderdi.

3'TE 3 YAPMAK ISTIYORLAR
Göztepe altyapısında harikalar yaratan Nijeryalı golcü oyuncu Yunusa Muritala'yı elinden kaçırdı. Sarı-kırmızılı ekibin U-19 takımında forma giyen 19 yaşındaki futbolcu Belçika ekibi Westerlo'ya transfer oldu. Göztepe yarın deplasmanda karşı karşıya geleceği Yukatel Denizlispor'u yenip bu sezon ilk kez 3'te 3 yapmak istiyor. İstikrarlı gidişini sürdürmeyi amaçlayan sarı-kırmızılılar, geçen sezonun ilk yarısında 3 maç üst üste kazanmayı başardı. Göz- Göz, 2018-2019'un 6,7 ve 8'inci haftalarında Kayserispor'u 2-0, Trabzonspor'u 2-1 ve Konyaspor'u 3-2 yenip 9 puan topladı. Ardından bir daha 3 maçlık seri yakalayamayan İzmir ekibi en fazla 2 karşılaşmasını art arda kazanabildi. Teknik direktör İlhan Palut, Denizlispor engelini de aşıp yollarına devam edeceklerini dile getirdi.

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