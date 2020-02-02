Yeni stat yetti!

Süper Lig'de ara transfer döneminin son gününde kaleci Ufuk Ceylan'ı Yeni Malatya'dan transfer edemeyen Göztepe, bu dönemi iki takviye ile sonlandırdı.Göztepe altyapısında harikalar yaratan Nijeryalı golcü oyuncu Yunusa Muritala'yı elinden kaçırdı. Sarı-kırmızılı ekibin U-19 takımında forma giyen 19 yaşındaki futbolcu Belçika ekibi Westerlo'ya transfer oldu. Göztepe yarın deplasmanda karşı karşıya geleceği Yukatel Denizlispor'u yenip bu sezon ilk kez 3'te 3 yapmak istiyor.Göz- Göz, 2018-2019'un 6,7 ve 8'inci haftalarında Kayserispor'u 2-0, Trabzonspor'u 2-1 ve Konyaspor'u 3-2 yenip 9 puan topladı. Ardından bir daha 3 maçlık seri yakalayamayan İzmir ekibi en fazla 2 karşılaşmasını art arda kazanabildi. Teknik direktör İlhan Palut, Denizlispor engelini de aşıp yollarına devam edeceklerini dile getirdi.

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