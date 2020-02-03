Balıkesir’in turizmi EMITT’te tanıtımdı

Dünyanınen büyük 4 turizm fuarı arasında gösterilen 24. Doğu Akdeniz Uluslararası Tuirzm ve Seyahat Fuarı (EMITT) sona erdi. 94 ülkeden 60 binin üzerinde ziyaretçinin katılımıyla gerçekleştirilen İstanbul TUYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 94 ülkeden 60 binin üzerinde ziyaretçinin katılımıyla gerçekleştirilen 4 günlük fuarda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, beraberinde ilçe belediye başkanlarıyla Balıkesir'i tanıttı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi standında ilçe belediye başkanlarıyla ziyaretçileri ağırlayan Başkan Yılmaz, diğer stantları ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi koordinesinde kamu ve özel sektörden diğer kurumların katılımıyla 20 ilçenin tanıtımı yapılarak her ilçenin potansiyeli anlatıldı. 4 mevsim turizm potansiyeli olan Balıkesir'in her bir köşesinin, doğası, denizi, termal su kaynakları, ovaları, kamp rotaları ve otelleri hakkında ziyaretçiler bilgilendirilerek görsellerle tanıtımları yapıldı.Fuarın gözdeleri arasında yer alan Büyükşehir standında ayrıca kentin yöresel zenginlikleri ve kültürel yapısı hakkında da bilgiler verildi. Balıkesir'in yöresel kıyafetlerini taşıyan canlı mankenler, kıyafetleri ve gösterişli başlıklarıyla fuarın ilgi odağı oldu.

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