Fazla kiloları gollerine engel olamıyor

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BUGÜN NELER OLDU

1. Amatör Küme takımlarından Karesibeyi Vicdaniyespor'da forma giyen 25 yaşındaki Hasan Kılıç, aşırı kilosuna rağmen futbol tutkusundan vazgeçmiyor. Çocukluk hayalini gerçekleştirmek için kilolarını umursamadan futbol oynamaya karar veren Kılıç, oynadığı futbolla başvurduğu amatör kulüpte dikkati çekti. İlk olarak Karabeylerspor'da forma giyen 130 kiloluk sol ayaklı forvet Kılıç, bu sezon başında Karesibeyi Vicdaniyespor'a transfer oldu. Kılıç, kısa sürede yeni takımına uyum sağlayarak sevilen bir oyuncu oldu. Antrenmanlarda neşeli ve samimi tavırlarıyla dikkati çeken Kılıç, gösterdiği performansla da takımın önemli oyuncularından biri oldu. Golcü Kılıç, kilolarına rağmen rakiplere uyguladığı baskı ve etkili oyunuyla rakip defansına zor anlar yaşatıyor. Hasan Kılıç, kilolarının futbola olan sevgisine engel olmadığını söyledi. Karesibeyi Vicdaniyespor Teknik Sorumlusu Nahil Dolu ise, "O bizim bir uğur meleğimiz. Bütün takım arkadaşları onu çok seviyor. Hasan bu takımın sevgi kaynağıdır" diye konuştu.