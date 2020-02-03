Halkın sağlığı için gönüllü oldular

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merkezli Tarım Hukuku Derneği, tarım sektöründe yaşanabilecek sorunların çözülmesi ve halkın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Tarım Hukuku Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Arsin Demir, Türkiye'nin tarım sektörünün mevzuatsal açıdan yeterince korunmadığını ve hak ettiği şekilde temsil edilmediğini ifade ederek, bu alanda sağlayacakları güçbirliği ve yayınlayacakları raporlarla hem üreticiye hem de tüketiciye destek olmak istediklerini söyledi. 5 aydır faaliyette olduklarını belirten Demir, "Halkımızın sağlığı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi çok önemli. Tarım Hukuku Derneği olarak geniş bir perspektifle tarım sektörünü ele alıyoruz" dedi.