Hem yuva hem de kalplerını açtılar

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Koruyucu Aile Derneği Başkanlığını yürüten iş kadını Gülsün Erdinç (49), küçük yaşlarda ailesiyle birlikte çocuk yuvalarını ziyaret etti. Yuvalardan çok etkilenen Erdinç, yıllar sonra üç çocuğu olmasına rağmen bir çocuğun da koruyucu anneliğini yaparak herkese örnek oluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne 9 yıl önce yaptığı başvuru sonrası Erdinç, devlet korumasına verilen iki kız kardeşe yuvasını açtı. Bir yılın ardından kız kardeşler durumlarını düzelten biyolojik ailelerine döndürüldü. Aile, bunun üzerine henüz 3 yaşındayken kucağına aldığı Can'a (10) yuvalarının yanı sıra kalplerinin kapılarını da açtı. Erdinç, daha önce yuvalarda gönüllü çalıştığını ve çocukların her türlü faaliyetlerine katılıp destek olarak onlarla güzel ve eğlenceli zaman geçirdiğini söyledi. Koruyucu aile sisteminin çok iyi çalıştığını belirten Gülsün Erdinç, "Evli veya bekar herkes koruyucu aile olabilir. Şu anda İzmir'de 366 ailede 412 çocuğumuz koruyucu aile bakımından faydalanıyor" diye konuştu.