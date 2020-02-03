Hoşgeldin hocam! Merhaba Umut

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Altınordu sahasında Akhisarspor'u 2-0 mağlup etti. 5. dakikada orta alandan gelişen Altınordu atağında Furkan Çil'in ceza sahası dışından vurduğu şutta kaleci Gökhan gole izin vermedi. 6. dakikada sağ kanattan gelişen Altınordu atağında Ali Yaşar'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Metehan Mimaroğlu topu ağlara gönderdi. 1-0.
31. dakikada Okan Derici'nin ceza sahası yayı üzerinden vurduğu şutta top kaleci Gökhan'da kaldı. 43. dakikada sağ kanattan gelişen Akhisarspor atağında ceza sahası içine yapılan ortaya dokunan Erhan Çelenk'in vuruşundan kaleci Erhan topu güçlükle kontrol etti. 57. dakikada sol kanattan gelişen Altınordu atağında Ali Yaşar'ın pasıyla topla buluşan Kemal'in sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.
80. dakikada sol kanattan gelişen Altınordu atağında Atakan Üner'in pasıyla topla buluşan Burak İnce'nin vurduğu şutta top kalenin üstünden auta çıktı. 84'te sol çaprazından Atakan Üner'in şutunda kaleci Gökhan topu kornere çeldi. 89'da defans arkasına atılan topta kaleciyle karşı karşıya kalan Burak İnce'nin şutunu kaleci Gökhan çeldi.
Maç 2-0 sona erdi.