KADIN HAKLARI İÇİN MÜCADELE EDİYOR

İzmir'de 2012 yılında Okan Özparıltı, Pınar Ünlüer'e evlilik teklif etti. Ancak ünlüer teklifi reddetti. 29 yaşındaki Pınar Ünlüer, 3 Aralık 2012'de 6 yaşındaki oğlunu okuldan almak için beklerken, kendisini gün boyu takip eden Okan Özparıltı tarafından pompalı tüfekle başından vurularak, öldürüldü. Özparıltı'nın tüfeğinden seken saçma Ezgi Balcı'nın (34) da yaralanmasına neden oldu. Cinayetin ardından sosyal medyadan 'Son şovum olacak, az kaldı' paylaşımında bulunduğu ortaya çıkan Özparıltı, alkollü halde teslim oldu. İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada mahkeme, tutuklu katil zanlısını haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulamadan 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 'kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarından 11 yıl hapis cezasına çarptırdı. Talihsiz kadının oğlu ise, 2010 yılında boşandığı eşinin ailesiyle yaşamaya başladı.Kızının katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesiyle buruk bir sevinç yaşayan Zeki Ünlüer (64) ise o günden sonra, kadın örgütleriyle birlikte kadın cinayetlerinin davalarını takip etmeye başladı. Öldürülen tüm kadınların haklarını kendi kızıymış gibi savunan Ünlüer, duruşmalarda, acılı ailelere destek oluyor. Daha önce kızının fotoğrafının olduğu pankartları şimdi ise diğer kurban kadınların resimlerini taşıyan Ünlüer, 8 yılda baştan Özgecan Aslan davası olmak üzere çok sayıda davayı yakından izledi. Muğla'dan Mersin'e birçok ilde duruşmalara katılan Ünlüer, "2018'de 440 kadın, 2019'da 474 kadın öldü. Kadınlar ölüyor ama geride kalan hayatlar parçalanıyor. Yetim olan çocuklar var. Anne babalar perişan, psikolojileri bozuluyor. Bir an önce devletin kadın cinayetlerini önlemek için bir şeyler yapması gerekiyor. Benim elimden gelen sadece diğer ailelere destek olup, onların hakları için mücadele etmek. Ciğerim yanıyor, elimden başka bir şey gelmiyor" dedi.Kızını kaybetmenin tarif edilemeyecek bir acı olduğunu anlatan Ünlüer, "İnsan ne yaptığını, nasıl yaşadığını bilemiyor. Kadın cinayetleri davalarına katılıyorum. Manisa, Uşak, Muğla, Fethiye ve Mersin'deki birçok davaya katıldım. Özgecan'ın davasına da katıldım. Hepsini kendi kızım gibi görüyorum. Kendimden bildiğim için ailelerin yanında olup acılarını paylaşıyorum. Aynı kaderi paylaştığımız için destek oluyorum, elimden başka bir şey gelmiyor. Allah düşmanımın başına vermesin, evlat acısı gibi bir acı yok. Herkes ölecek ama Allah sıralı ölüm versin. Torunum şu anda 14 yaşında, babaannesi ve halasıyla kalıyor. Ne yapacağını bilemiyor, toparlayamadı. Biz de ne isterse yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

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