Kaf Kaf rüzgar gibi geçti

TFF 3, Lig 2. Grup'ta üst sıralar için mücadele eden Karşıyaka, düşme potasında yer alan Erbaaspor'u 3-0 yendi. Bu sonuçla 31 puana yükselen yeşil-kırmızılılar Play-Off hattına girdi.
2. dakikada Mustafa Aşan'ın ceza yayı üzerinden şutunda top kaleciden sekti. Boşta kalan topu Doğukan sol çaprazdan ağlara yolladı: 1-0. 4. dakikada sağ kanatta Hakan Kuş baskı yaparak topu kaptı. Ara pasıyla ceza sahasına giren Barış çaprazdan fileleri havalandırdı: 2-0.
86. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına giren Doğukan'ın ortasında arka direkte Hakan kafayı vurdu, skor 3-0'a geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Karşıyaka evinde Erbaaspor'u 3-0 mağlup etti.
ATATÜRK STADI'NDA KORKUTAN ANLAR
Maçta Erbaaspor'dan Recep Uğur, takım arkadaşı kaleci Taylan ile çarpışarak baygınlık geçirdi. Darbe alan oyuncu kanlar içinde yerde kaldı. Baygınlık geçiren Recep'e ilk müdahale saha içinde yapılırken sahaya ambulans girdi. Hastaneye kaldırılan Recep'in dişleri kırıldı ve çenesinde çıkık oluştu. Ebaasporlu yetkililer, oyuncularının hayati bir tehlikesi olmadığını iletti.