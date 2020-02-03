Kaf Kaf rüzgar gibi geçti

STADI'NDA

BUGÜN NELER OLDU

TFF 3, Lig 2. Grup'ta üst sıralar için mücadele eden Karşıyaka, düşme potasında yer alan Erbaaspor'u 3-0 yendi.2. dakikada Mustafa Aşan'ın ceza yayı üzerinden şutunda top kaleciden sekti. Boşta kalan topu Doğukan sol çaprazdan ağlara yolladı: 1-0.86. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına giren Doğukan'ın ortasında arka direkte Hakan kafayı vurdu, skor 3-0'a geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Karşıyaka evinde Erbaaspor'u 3-0 mağlup etti.Maçta Erbaaspor'dan Recep Uğur, takım arkadaşı kaleci Taylan ile çarpışarak baygınlık geçirdi. Darbe alan oyuncu kanlar içinde yerde kaldı. Baygınlık geçiren Recep'e ilk müdahale saha içinde yapılırken sahaya ambulans girdi. Hastaneye kaldırılan Recep'in dişleri kırıldı ve çenesinde çıkık oluştu. Ebaasporlu yetkililer, oyuncularının hayati bir tehlikesi olmadığını iletti.