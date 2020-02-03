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Kart aıdatı yalanıyla dolandırdılar

Giriş Tarihi: 3.2.2020 ABONE OL
Kart aıdatı yalanıyla dolandırdılar
İzmir'in Konak ilçesinde emekli Yusuf Sağlam'ı (70) cep telefonundan arayan kişi, kendini bankacı olarak tanıtıp, kredi kartı aidatını iade edeceklerini söyledi. Ardından Sağlam'dan telefonuna gönderdiği şifreleri onaylamasını istedi. Aidat borcunun yatırılacağını düşünerek, şifreleri onaylayan Sağlam, telefonu kapattıktan sonra bankaya gitti. Banka görevlileri, Sağlam'a kredi kartından 16 bin liralık fatura ödemesi yapıldığını söyledi. Sağlam, durumu polise bildirdi. Polis, yapılan araştırmalar sonunda Yusuf Sağlam'ın Adana'daki fatura ödeme merkezi sahipleri tarafından dolandırdığını belirledi. Polis, şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmaya devam ediyor. 36 ay boyunca borç ödemek zorunda olduğunu belirten Sağlam, "16 bin lira dolandırıldım. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Emekli maaşımla geçinmeye çalışırken, bir de dolandırıldığım parayı ödemek zorunda kalacağım. Aylık 772 lira ödemem gerekiyor" dedi. Sağlam'ın avukatı Abdi Yaşar ise, "Bu yöntem ilk kez uygulanıyor. Ayrıca bankanın da kişisel bilgileri dışarıya sızdırdığını düşünüyoruz ve banka için de suç duyurusunda bulunduk" dedi.
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Kart aıdatı yalanıyla dolandırdılar
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