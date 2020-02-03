Lebip TIMOR: Organize işler

Son 5 haftadır hem gole, hem galibiyete hasret kalan Akhisarspor, yeni hocası Yılmaz Vural ile çıkış arıyordu. Bir sistem takımı olan ve oyun anlayışından asla vazgeçmeyen Altınordu ise, son haftalardaki iyi oyununu artık galibiyet ile taçlandırıp, alt sıralardan kurtulmanın hesapları içindeydi. DAHA 5. dakika dolmadan her iki kalede yakalanan karşılıklı pozisyonlarla maçın golsüz bitmeyeceği sinyali de çok erken gelmişti.HEM başarılı defansı, hem kalecisi Erhan'ın başarılı kurtarışları ile devreye önde giden Altınordu ikinci yarıya da iyi başlıyor ve geçen haftanın yıldızı Kemal Rüzgar ile skoru 2-0 yaptığında dakikalar 57'yi gösteriyordu. HAFTALARDIR gol atamayan Akhisarspor adına işler artık iyice zorlaşırken, peş peşe bulduğu pozisyonlarla Altınordu'lu yıldızların gövde gösterisi başlıyordu. 2-0 önde olmasına rağmen skorun üstüne yatmayıp, oyunu süslemeleri hiç kuşkusuz bir teknik adam becerisi idi.Bitiş düdüğü çaldığında, Akhisarspor bir türlü organize olmadığı oyunla İzmir'den puansız dönmenin şokunu yaşıyordu.ile zor maçı kayıpsız geçip sahayı alkışlarla terk ediyordu.

BUGÜN NELER OLDU