Loda mobilya’dan yeni showroom

Tasarımlarındaİtalyan esintilerini taşıyan Loda Mobilya, İzmir'de Alsancak Şehitler Caddesi üzerinde açılan yeni showroom ve proje mağazasıyla İzmir'de çıtayı yükseltti. Yeni mağazanın 130 yıllık tarihi bir binada yer aldığını ve önemli bir lokasyonda yer aldığını belirten Loda Mobilya Ege Bölge Bayisi ve Moa Mimarlık Kurucusu Can Serçe, İzmir'e yakışan konsept mağazayla, hem bireylere hem de kurumlara hizmet vereceklerini söyledi.Loda Mobilya'nın yeni showroomu hakkında bilgi veren Serçe, "Toplamda bin metrekarelik bir showroom alanına sahibiz. Loda'nın 2019 - 2020 kreasyonlarının tümünü bir arada beğeniye sunuyoruz. Loda'nın çizgileri ve tarzı İzmirliler'in beklentileriyle örtüşüyor. Mağazamızda çok geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Konsept mağaza anlayışıyla hayat bulan ve yenilenen Loda İzmir mağazasının, çizgi üstü bir tasarım ve rafine zevklerin buluşma noktası olacağına inanıyoruz" diye konuştu. Serçe, "Mobilyadaki KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e düşmesi sektör açısından önemli bir gelişme. Ayrıca Loda Mobilya İzmir mağazası olarak mevcut KDV indiriminin yanında nakit ödeme yapanlar için yüzde 30'a varan bir ek indirim de uyguluyoruz. Kredi kartına da 18 aya kadar vade imkanı sunuyoruz" diye konuştu.

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